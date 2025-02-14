Международный день книгодарения отметили в Лобне

В рамках Всероссийской акции «Открывая книгу», приуроченной к Международному дню книгодарения, в средней общеобразовательной школе № 10 состоялась встреча под названием «Моя любимая книга». Организаторами выступили активные участники школьного «Движения Первых», которые подготовили для учеников пятых классов познавательную программу.

Основная цель встречи — пробудить интерес к чтению, познакомить ребят с разнообразным миром литературы и вдохновить их на поиск новых любимых книг.

Активное участие приняли также ученики четвертого класса, которые подготовили выставку своих любимых книг.

Кроме того, в Лобне активно развивается проект «Буккроссинг», направленный на популяризацию чтения и свободный обмен книгами между жителями округа. В рамках проекта во Дворце культуры «Чайка» открылся новый пункт обмена книгами, где любой желающий может выбрать литературу по своему вкусу и поделиться своими прочитанными книгами с другими читателями.