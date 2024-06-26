Международный день йоги отметили в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Международный день йоги отметили в городском парке Солнечногорска и на набережной озера Сенеж. Гости мероприятия смогли поучаствовать в разных практиках для любого уровня подготовки.

«При прохождении дорожки задача — синхронизировать дыхание и почувствовать тело. Здесь важны внутренняя работа, понимание себя и своего организма. Это многоформатный инструмент, и у каждого он раскрывается по-разному. Дорожка символизирует наш жизненный путь: вы ставите задачу, и она показывает, как вы ее достигаете», — рассказал инструктор по йоге Виталий Шестопал.

Далее участники осваивали дыхательную пранаяму, классическую хатху-йогу с проработкой тела и танцевальную растяжку. А самые смелые могли пройти дорожку с гвоздями, выложенную из досок сатху.

Праздник начался на рассвете. Руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» провела медитацию под звуки гонга на набережной озера Сенеж.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Впервые в этом году в рамках праздника провели йогу с колесом от команды студии «Воздух». Как отметили тренеры, эта практика открывает новые грани проработки мышц за счет нестабильной опоры: форма колеса позволяет раскрыть грудной отдел, скорректировать осанку, улучшить равновесие.

Завершили праздник сап-йогой на воде. На досках для сапбординга участники держали баланс на водной глади озера Сенеж.

Организатором мероприятия выступил проект «Спортивный Солнечногорск» при поддержке студии растяжки и фитнеса и индивидуальных инструкторов.

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