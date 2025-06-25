Международный день балалаек отметили в Старой Купавне

В Центре культуры «Акрихин» 24 июня царила настоящая русская атмосфера. Звенели струны балалаек, а зрители с удовольствием пускались в пляс под задорные частушки. Главными героями программы стали Народница в кокошнике и Современный парень в кедах, которые горячо спорили о ценности вековых традиций и актуальных трендов. Но как только раздались первые аккорды балалайки, стало ясно — музыка способна стирать любые границы.

Многие считают, что народные традиции — это что-то старомодное и пыльное. Однако творческая программа доказала обратное. Русская культура может быть дерзкой, модной и взрывной. Она умеет зажигать, вдохновлять и объединять людей. Нужно лишь дать ей возможность раскрыться во всей красе.

Организаторы музыкального праздника выразили благодарность всем, кто пришел разделить с ними эту невероятную энергию.