Международный чемпионат по плаванию на открытой воде пройдет в Подмосковье в июне

Серия из трех заплывов на открытой воде пройдет в Подмосковье в июне в рамках Кубка чемпионов Swimcup. Первый турнир состоится уже 1 числа на Корневском карьере в Люберцах.

Регистрация участников доступна по ссылке. В программу соревнований войдут традиционные заплывы: «Лайт 1000 м», «Классик 2000 м» и «Ультра 3000 м». К участию приглашают как профессионалов, так и любителей от 14 лет.

​«Московская область неслучайно приняла эстафету у самого популярного старта сезона на Гребном канале в Москве — именно заплывы на живописных локациях Подмосковья особенно любимы поклонниками плавания», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup Евгений Безрученко.

Второй старт состоится 8 июня в Торбеевском озере, третий — 15 июня на берегу Озернинского водохранилища в Рузе.

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