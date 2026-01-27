Открытие международного авиационного конкурса прошло в Жуковском

В Технопарке Центрального аэрогидродинамического института стартовал международный конкурс профессионального мастерства «Инновации и достижения в авиации». Участие в нем принимают учебные заведения из России, Белоруссии и Казахстана.

Открытие состоялось 26 января. Организатором выступил Жуковский авиационный техникум имени В. А. Казакова, который также является участником соревнований. К нему присоединились Белорусская государственная академия авиации из Минска и Авиационный колледж при Академии гражданской авиации из Алматы.

После церемонии открытия участники, эксперты и наставники ознакомились с рабочими площадками и прошли инструктаж по технике безопасности. Также состоялось обучение экспертов и детальное изучение конкурсного задания.

В рамках программы прошел мастер-класс по неразрушающему контролю бортовых систем самолета, который организовало ПАО «Яковлев». Завершился день экскурсией для участников в демонстрационный зал ЦАГИ.