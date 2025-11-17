Международные соревнования собак «Звезды аджилити» прошли в Подмосковье

В Дмитрове прошли международные соревнования по кинологическому спорту «Звезды аджилити». Их участниками стали 250 четвероногих спортсменов разных пород.

Аджилити — вид кинологического спорта, в котором собака под руководством хендлера преодолевает различные препятствия. Для участия питомец должен иметь отличную физическую подготовку и здоровье, а владелец — заботиться о состоянии своего подопечного.

Организацию мероприятия взяли на себя специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Они проверяли собак на всех этапах соревнований, чтобы убедиться к их готовности к конкурсу и подтвердить безопасность для окружающих.

Благодаря медикам из Дмитрова все породы — от доберманов до алабаев смогли показать свои лучшие качества. Соревнования превратились в шоу, где собаки показывали не только скорость и выносливость, но и силу и грацию, преодолевая сложную полосу препятствий.

В Госветслужбе Подмосковья напомнили владельцам питомцев о необходимости оформления сопроводительных документов, включая ветеринарные паспорта. Они обязательны для участия в подобных конкурсах, а также для безопасной перевозки животных и защиты их здоровья.

Узнать адреса и график работы ветстанций можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».