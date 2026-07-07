Международные соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске

4 июля на Истринском водохранилище в деревне Полежайки городского округа Солнечногорск состоялись международные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра 2026». Участие в них приняли около 50 спортсменов, включая заслуженных мастеров спорта, чемпионов и медалистов российских и мировых первенств.

Соревнования были организованы в дисциплинах «слалом» и «фигурное катание» в два круга: победителей выбирали по лучшему результату. В состязаниях участвовали спортсмены разных возрастных категорий: юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины, а также мужчины и женщины старше 35 лет.

«Это официальные соревнования, которые объединяют спортсменов из разных регионов России. В Солнечногорск, приехали участники из Московской, Ленинградской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и других регионов. Спасибо организаторам за развитие воднолыжного спорта в Подмосковье и предоставленные воднолыжникам возможности показать свои лучшие качества», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Мастер спорта России по воднолыжному спорту, двукратный чемпион России Иван Жирков подчеркнул высокий уровень организации и развитую инфраструктуру. Он также отметил высокую конкуренцию среди участников.

«Мне очень нравится стадион и акватория. Здесь все хорошо подготовлено с точки зрения организации, техники, судейского состава — всегда приятно выступать и кататься. У нас в группе очень высокая конкуренция, мы знакомы друг с другом, боремся на различных соревнованиях и также встретились все вместе на этом стадионе», — сказал Иван Жирков.

Победителей и призеров наградили медалями и призами. Организаторами мероприятия выступили Федерация воднолыжного спорта Московской области и спортивный клуб «Альфа».