Международные соревнования по плаванию прошли в Рузе 16 августа

На Рузском водохранилище 16 августа прошли международные соревнования по плаванию X-Waters Moscow Ruza 2025. На старт вышли около тысячи спортсменов.

Среди участников были представители Владимира, Казани, Нижнего Новгорода, Севастополя, Самары, Уфы, Екатеринбурга и других городов, а также иностранные гости.

Соревнования проходили на нескольких дистанциях: от 500 метров до пяти километров, включая эстафету 2×500 метров и новую дисциплину, которая сочетала бег и плавание.

Для юных спортсменов организовали специальные детские заплывы на 50 и 200 метров, а юниоры соревновались на 500-метровой дистанции.

Мероприятие проходило на территории санатория «Русь», где участники могли отдохнуть и прогуляться. Все спортсмены получили памятные медали.

Лучшие пловцы продолжают борьбу за титул чемпиона X-Waters World Championship 2025 по совокупности результатов всех этапов сезона, а участники московского этапа — за кубок столицы. Подробности соревнований и имена победителей можно узнать на официальном сайте мероприятия.