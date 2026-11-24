Перспективные разработки в области хранения энергии, микроэлектроники и фотоники представили на международной конференции «Новые материалы и технологии для энергетики и электроники» в университете «Дубна». Двухдневное мероприятие объединило 46 представителей 18 научных и образовательных организаций, сообщили в пресс-службе вуза.

Присоединиться к дискуссиям можно было как очно, так и дистанционно.

Одним из ключевых направлений конференции стало повышение эффективности накопления и преобразования энергии. Ученые обсудили технологии теплоаккумулирования, разработки в области проточных батарей и натрий-ионных аккумуляторов.

Отдельный блок посвятили исследованиям газовых и жидкостных систем. Специалисты представили материалы и методы, которые в перспективе могут применяться при создании сенсоров, микроэлектронных и фотонных устройств.

Конференция стала площадкой для профессионального обмена опытом, укрепления научных связей и обсуждения перспектив совместных междисциплинарных исследований.