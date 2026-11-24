Международную научную конференцию провели в университете в Дубне
Перспективные разработки в области хранения энергии, микроэлектроники и фотоники представили на международной конференции «Новые материалы и технологии для энергетики и электроники» в университете «Дубна». Двухдневное мероприятие объединило 46 представителей 18 научных и образовательных организаций, сообщили в пресс-службе вуза.
Присоединиться к дискуссиям можно было как очно, так и дистанционно.
Одним из ключевых направлений конференции стало повышение эффективности накопления и преобразования энергии. Ученые обсудили технологии теплоаккумулирования, разработки в области проточных батарей и натрий-ионных аккумуляторов.
Отдельный блок посвятили исследованиям газовых и жидкостных систем. Специалисты представили материалы и методы, которые в перспективе могут применяться при создании сенсоров, микроэлектронных и фотонных устройств.
Конференция стала площадкой для профессионального обмена опытом, укрепления научных связей и обсуждения перспектив совместных междисциплинарных исследований.