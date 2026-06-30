Международную арт-резиденцию запустят на фестивале «Перезагрузка» в Зарайске

В Зарайске с 7 июля по 7 августа пройдет второй сезон арт-резиденции IV Фестиваля современного искусства «Перезагрузка». В течение месяца восемь художников из России, Египта и Узбекистана будут работать в городе, изучая его историю, архитектуру, культурное наследие и локальную идентичность.

Итогом станет выставочный проект, который откроется в рамках фестиваля и будет доступен для посещения с 8 августа по 13 сентября.

В этом году арт-резиденция впервые стала международной. На участие поступило 73 заявки, из которых экспертный совет выбрал восемь авторов, представляющих разные художественные школы и культурные традиции. Их работы объединит тема фестиваля — «Русский Восток: сквозь время и шелка», посвященная исследованию культурных связей, сформировавших облик Зарайска.

Художники будут встречаться с жителями, изучать городскую среду и создавать новые произведения, которые представят в историческом Доме Мачтета.

«Меня по-настоящему впечатлили глубина исследований, качество художественных идей и география участников. Для нашей команды такое количество сильных заявок — это большая ценность, радость и показатель того, что подобные инициативы действительно нужны и на них есть большой запрос», — подчеркнула куратор фестиваля Татьяна Гетман.

Мероприятие «Перезагрузка» пройдет в Зарайске с 8 августа по 13 сентября. Проект, который реализует Министерство культуры и туризма Московской области с 2023 года, за три года объединил более 100 художников и привлек свыше 50 тысяч зрителей.

Основными площадками фестиваля станут арт-пространство «ЦЕХЪ» и Дом Мачтета. В программу также войдут выставка в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике и создание нового мурала художником Napasio — уроженцем Зарайска.