Международная научная школа для молодых специалистов началась в Дубне

Открытие школы состоялось на базе университета в Дубне 16 декабря и символично совпало с Днем независимости Казахстана. В наукоград приехали молодые ученые, которые так или иначе связаны с наукой и технологиями, в том числе ядерно-физическими.

В работе Международной научной школы примут участие более 40 специалистов из Узбекистана, Киргизии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Они познакомятся с кампусом университета, посетят с экскурсией базовые установки Объединенного института ядерных исследований и предприятия Особой экономической зоны «Дубна». Для студентов и молодых ученых будут организованы лекции по основам технологического предпринимательства и тематические игры.

«Очень много стран СНГ сейчас подходят к развитию атомной промышленности с большим вниманием. Дубна в этом смысле интересна как точка, в которой накоплен большой потенциал и много компетенций в этой отрасли», — отметил ректор университета «Дубна» Андрей Деникин.

Школа проводится совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Она будет работать до 20 декабря.