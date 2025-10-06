Международная научная конференция прошла в Наро-Фоминском округе

XV научно-практическая конференция «Электроизоляционные материалы для систем изоляции вращающихся электрических машин, трансформаторов, обмоточных проводов и огнестойких кабельных изделий» прошла на базе дома отдыха «Бекасово». Участие в мероприятии приняли более 100 представителей крупнейших заводов и научных институтов России и стран СНГ.

Конференцию посетили специалисты компаний «Силовые машины», «ЭЛСИБ» (Новосибирск), «Русские электрические двигатели» (Челябинск), «Корпорация ВНИИЭМ» (Москва) и других предприятий России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Участники обсудили практические разработки в области электрической изоляции, проблемы и перспективы развития электромашиностроения. Особое внимание уделили вопросам качества материалов, новых технологий и взаимодействия с научными центрами.

Глава совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов и представители завода электроизоляционных материалов «Элинар», организатора конференции, показали гостям уникальное производство слюдяных бумаг для изоляции и представили новые исследования. Участники увидели полный цикл работы предприятия и смогли оценить практические результаты совместной деятельности.