Международная научная конференция пройдет в Дубне с 26 по 31 января
В конце месяца в Подмосковье соберутся ученые со всей России и из-за рубежа. С 26 по 31 января в университете «Дубна» пройдет 33-я международная конференция «Математика. Компьютер. Образование».
Участники обсудят самые разные темы на стыке наук: от математики и компьютерных технологий до экономики, медицины, социальных процессов и даже музейного дела.
На конференцию приедут исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Самары, Астрахани и других городов. Также участие подтвердили ученые из Китая, Казахстана, Азербайджана и Алжира.
Организаторами выступили ведущие научные и образовательные центры страны, включая Московский государственный университет, Объединенный институт ядерных исследований и университет «Дубна».
Особую роль в подготовке конференции играет Институт системного анализа и управления дубненского вуза. Его научный руководитель, профессор Евгения Черемисина, входит в число сопредседателей оргкомитета.
Многие доклады на мероприятии представят именно исследователи, преподаватели и аспиранты ИСАУ. Они расскажут о современных подходах в сферах системного анализа, искусственного интеллекта, обработки данных и цифрового образования.
«Именно системный подход позволяет выстраивать целостные модели, выявлять скрытые взаимосвязи и разрабатывать устойчивые решения на стыке математики, информатики, экономики, биологии и гуманитарных наук. Конференция „Математика. Компьютер. Образование“ создает пространство для такого интегративного диалога и обмена передовыми научными и IT-практиками», — пояснила Евгения Черемисина.
Подробное расписание докладов и секций можно найти на официальном сайте конференции.