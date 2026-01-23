Международная научная конференция пройдет в Дубне с 26 по 31 января

В конце месяца в Подмосковье соберутся ученые со всей России и из-за рубежа. С 26 по 31 января в университете «Дубна» пройдет 33-я международная конференция «Математика. Компьютер. Образование».

Участники обсудят самые разные темы на стыке наук: от математики и компьютерных технологий до экономики, медицины, социальных процессов и даже музейного дела.

На конференцию приедут исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Самары, Астрахани и других городов. Также участие подтвердили ученые из Китая, Казахстана, Азербайджана и Алжира.

Организаторами выступили ведущие научные и образовательные центры страны, включая Московский государственный университет, Объединенный институт ядерных исследований и университет «Дубна».