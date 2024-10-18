Международная космическая олимпиада началась в Королеве

Торжественная церемония открытия Международной космической олимпиады состоялась в Центре управления полетами в Королеве. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

С приветственными словами к школьникам обратились глава Королева Игорь Трифонов, депутат Госдумы Алла Полякова и замминистра образования Подмосковья Сергей Куколев. Гостями открытия стали космонавты Юрий Усачев и Александр Калери.

На церемонии состоялся сеанс прямой связи с российскими космонавтами на МКС. Школьники смогли задать вопросы бортинженерам Александру Гребенкину, Алексею Овчинину и Ивану Вагнеру.

В этом году олимпиаду посвятили 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Она будет проходить до 25 октября и объединит школьников из России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана. Ребят ждут соревнования по физике, математике, информатике, а также творческие конкурсы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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