Международная конференция в области женского здоровья пройдет в Подмосковье

Фото: ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского

Международная конференция имени почетного гражданина Подмосковья, академика Краснопольского пройдет в Московской области 17–18 июня. На встрече врачи поднимут тему женского здоровья.

Директор МОНИИАГ Роман Шмаков отметил, что благодаря взаимодействию Краснопольского и Минздрава в регионе внедрили множество нововведений, которые применяются по всей России.

Конференция призвана обобщить уникальный опыт, накопленный подмосковными врачами. На встрече выступят не только ученики и последователи ученого, но и академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук, а также специалисты из других стран.

Подмосковье первым начало проводить вакцинацию девочек-подростков против папилломавирусной инфекции с целью снижения заболевания раком шейки матки. Кроме того, летом 2023 года в МОНИИАГ заработал Московский областной центр эндометриоза. Он направлен на помощь женщин с этим заболеванием, а также на сокращение сроков его диагностики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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