Международная акция «Сад памяти» прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в городе уже в пятый раз, и с каждым годом число желающих поддержать традицию увеличивается. Проект «Сад памяти» объединил миллионы людей из 78 стран мира, которые высаживают деревья в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.
В Лобне посадили 200 деревьев. Акция объединила разные поколения: школьников, ветеранов, военнослужащих, семьи с детьми и внуками. Участники вспоминали героическое прошлое своих родственников и делились историями об их подвигах.
«Каждое дерево будет повязано ленточкой, оно будет напоминать нам о победе, о том, что мы были вместе и были едины. О том, что в этот день мы вспоминали и вспоминаем каждый день тот подвиг, который был совершен в Великую Отечественную войну», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.
Саженцы яблони, клена, рябины и черемухи украсили Центральный парк — любимое место отдыха горожан, на тенистых аллеях которого каждую весну теперь будут цвести деревья, посаженные в память о тех, кто приближал Победу.
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