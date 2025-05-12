Международная акция «Сад памяти» прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в городе уже в пятый раз, и с каждым годом число желающих поддержать традицию увеличивается. Проект «Сад памяти» объединил миллионы людей из 78 стран мира, которые высаживают деревья в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

«Каждое дерево будет повязано ленточкой, оно будет напоминать нам о победе, о том, что мы были вместе и были едины. О том, что в этот день мы вспоминали и вспоминаем каждый день тот подвиг, который был совершен в Великую Отечественную войну», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.