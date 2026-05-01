Между Китаем и Подмосковьем запустили новый контейнерный поезд

Новый контейнерный поезд начал курсировать между подмосковным терминалом Белый Раст и Китаем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

На терминал прибыл первый грузовой поезд из китайского города Иу в провинции Чжэцзян. Локомотив доставил множество контейнеров с широким ассортиментом потребительских товаров как для российского рынка, так и для дальнейшей отправки в другие страны.

«Терминал Белый Раст обеспечивает полный спектр логистических услуг по обработке контейнеров, включая таможенное сопровождение и доставку „последней мили“», — отметили в пресс-службе.

Общее расстояние, которое поезд прошел по маршруту за 15 суток, составило 9,84 тысячи километра. В ближайшее время РЖД также планирует запустить перевозки грузов из Иу, Цзиньхуа и Сучжоу в Подмосковье. Каждый месяц в регион будет прибывать по 12 составов.

Ранее Мининвест Подмосковья анонсировал передачу РЖД 15 электропоездов, произведенных в Орехово-Зуеве.