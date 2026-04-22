РЖД получит еще 15 произведенных в Орехово-Зуеве поездов

«Трансмашхолдинг» направит РЖД 15 электропоездов производства Демиховского машиностроительного завода. Составы поступят в период с апреля по ноябрь, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

ДМЗ изготовит для РЖД четырех-, шести- и восьмивагонные поезда. Их направят на Горьковскую, Дальневосточную, Красноярскую, Куйбышевскую, Октябрьскую и Северо-Кавказскую железные дороги.

Технику изготовят полностью из отечественных комплектующих.

«ЭП2ДМ и ЭП3Д — первые модели электропоездов, которые были включены в реестр промышленной продукции, который ведет Минпромторг России. Таким образом, ТМХ обеспечивает технологический суверенитет нашей страны в области производства подвижного состава для пригородного рельсового транспорта», — пояснили в министерстве.

Поезда оснащены системами климат-контроля, виденаблюдения и крэш-системой, которая защищает пассажиров и бригаду в случае столкновения. В салонах установлены эргономичные сидения с USB-разъемами, креплениями для велосипедов, санузлами и выдвижными подножками.

За 10 лет парк подвижного состава РЖД пополнился почти на тысячу вагонов электропоездов производства ДМЗ.