Междисциплинарный форум по детской реабилитации начался в Подмосковье
В Доме правительства Московской области стартовал III междисциплинарный форум «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра». В мероприятии участвуют более 250 специалистов из родильных домов, детских поликлиник, больниц, центров охраны здоровья, реабилитационных и образовательных учреждений, включая представителей из других регионов России. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«Основная задача форума — выработать эффективные меры, направленные на совершенствование комплексной реабилитации детей с учетом современных достижений медицины, социальной сферы, психологической поддержки, организации дошкольного и школьного обучения», — уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Программа форума включает работу девяти групп, которые обсудят ключевые направления реабилитации. Среди тем — психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ, кинезиотерапия, использование технических средств в нейрореабилитации и другие.