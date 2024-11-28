Междисциплинарный форум по детской реабилитации начался в Подмосковье

В Доме правительства Московской области стартовал III междисциплинарный форум «Комплексная реабилитация сегодня — здоровое поколение завтра». В мероприятии участвуют более 250 специалистов из родильных домов, детских поликлиник, больниц, центров охраны здоровья, реабилитационных и образовательных учреждений, включая представителей из других регионов России. Об этом сообщили в Минздраве региона.