Сегодня 19:57 Меценат Алексей Катков приобрел компьютерную технику для Шаховской больницы Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шаховская
Новую компьютерную технику на общую сумму полмиллиона рублей подарил меценат Алексей Катков центральной районной больнице городского округа Шаховская. Ее установят в регистратуре, кабинетах врачей, отделениях стационара, а также в амбулаториях.
Главный врач больницы Валерий Шапочкин поблагодарил Алексея Каткова и отметил, что современное оборудование упростит и ускорит работу.
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