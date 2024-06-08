Меценат Алексей Катков приобрел компьютерную технику для Шаховской больницы

Пресс-служба администрации городского округа Шаховская
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шаховская

Новую компьютерную технику на общую сумму полмиллиона рублей подарил меценат Алексей Катков центральной районной больнице городского округа Шаховская. Ее установят в регистратуре, кабинетах врачей, отделениях стационара, а также в амбулаториях.

Главный врач больницы Валерий Шапочкин поблагодарил Алексея Каткова и отметил, что современное оборудование упростит и ускорит работу.

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