Метры сукна для фронта и десятилетия мирного труда. Ветерану Марии Коротковой из Обухова исполнилось 100 лет

Жительница поселка городского типа Обухово в Богородском округе Мария Короткова встретила вековой юбилей в окружении близких. О непростом пути и планах на будущее она рассказала 360.ru.

За плечами Марии Васильевны более 40 лет работы на коврово-суконном комбинате в Обухове.

В 1941 году сотни работников предприятия отправились в Красную армию. Производство быстро перестроили под нужды фронта: на фабрике начали выпускать шинельное сукно, а ковровое производство освоило изготовление искусственного меха. К станкам встали пенсионеры, домохозяйки и школьники, которым пришлось в короткие сроки освоить рабочие специальности.

Среди них оказалась и тогда 15-летняя Мария Васильевна.

«Жизнь была тяжелая. Мы голодные, холодные, а работали. Работали, работали и работали. Без работы не были — не лентяи», — поделилась ветеран.

Трудиться приходилось по 12–15 часов в сутки, без выходных. Каждый метр изготовленного сукна был необходим армии — шинели помогали бойцам пережить морозы и тяжелые условия фронтовой жизни.

Мария Короткова поддерживала семью. Ее мать потеряла мужа на фронте и одна воспитывала семерых детей. Несмотря на тяжелые условия, Мария прошла войну, а позднее родила двух дочерей.

После Победы военные заказы постепенно уступили место другой продукции. Предприятие стало выпускать ковровые дорожки и ковры. Некоторые изделия создавали по правительственным заказам.

Ковры, созданные в Обухове, использовали для оформления интерьеров Кремлевского дворца. По одному из них Юрий Гагарин прошел с рапортом после возвращения из своего первого космического полета.

В день столетия Марии Коротковой в ее доме собрались родные и близкие. Поздравил ее и глава Богородского округа Денис Семенов, который пожелал имениннице крепкого здоровья, долголетия и всего самого доброго.

Сегодня Мария Васильевна сохраняет бодрость, интересуется новостями и говорит о будущем. Ее желание простое — прожить хотя бы еще одну пятилетку.