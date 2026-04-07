Методический день для педагогов прошел в Богородском округе

Каждый из педагогов смог не просто узнать об ИИ, но и реально прокачать свои компетенции. В стенах Центра образования № 35 также рассмотрели инновационные подходы к образовательной деятельности. Специалисты делились опытом своей работы и искали новые подходы в решении задач, стоящих перед системой образования.

В рамках насыщенной программы прозвучали доклады по самым актуальным направлениям: «Ассистент преподавателя» — искусственный интеллект в работе учителя: методики и практики внедрения ИИ в образовательный процесс», «Олимпиадный трек: от подготовки к победе — секреты успешной работы с одаренными детьми», «ИИ в школе: от теории к практике — реальные кейсы применения искусственного интеллекта».

Также участников ждал интерактив и командная работа: методический баттл — живое обсуждение острых вопросов современной педагогики; открытый микрофон — площадка для обмена мнениями и идеями. Тренинг «Весенняя перезагрузка» от педагога-психолога был направлен на эмоциональное восстановление и профилактику выгорания.