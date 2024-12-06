Метеостанция в Можайске отметила 100-летие

Управление Московской железной дороги основало метеостанцию недалеко от железнодорожного вокзала в Можайске в декабре 1924 года. В честь юбилейной даты на заседании местного объединения краеведов представили доклад об истории учреждения.

При этом метеоданные по месячной температуре в Можайском районе сохранились с 1932 года. После войны учреждение сменило место расположения.

Многие сотрудники метеорологической станции работали на станции десятилетиями. К примеру, начальник учреждения Клавдия Богомолова отработала здесь более 40 лет.

Наряду с главной метеостанцией в Можайском районе в разное время существовало несколько метеокабинетов в деревнях Красновидово, Пушкино и в селе Тропарево.

В 2010 году на метеостанции «Можайск» установили автоматизированный метеорологический комплекс. Это произошло благодаря проекту «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета».

Годом позже здесь появился современный комплекс почвенно-глубинных термометров.

«Благодаря этому, а также профессионализму сегодняшних работников метеостанции, качество метеорологических и агрометеорологических наблюдений на станции остается высоким. В связи со 100-летним юбилеем власти и жители Можайского городского округа желают всем работникам метеостанции „Можайск“ дальнейших успехов, хорошей погоды в любое время года и мирного неба над головой!» — отметил глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

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