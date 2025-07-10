Металлургическое предприятие расширит производство в Шатуре

Компания «Молирен» получила льготный кредит Фонда развития промышленности Подмосковья. На полученные средства предприятие расширит производство и запустит переработку продуктов из молибдена и рения в Шатуре.

Компания специализируется на производстве ферросплавов и лигатур, гидрометаллургической переработке молибдена и жаропрочных сплавов. Для расширения предприятие получило кредит в размере 20% всех затрат, рассказали в областном Мининвесте.

Как рассказала глава ведомства, заместитель председатель правительства региона Екатерина Зиновьева, компания выпускает более 15 видов продукции. В ней трудятся свыше 230 человек.

«В рамках проекта компания расширит действующее производство химической промышленности. Для реализации проекта компании был предоставлен заем размером 85 миллионов рублей на четыре года. Процентная ставка составит 3% годовых», — сказала она.

Полученные средства компания направит на закупку оборудования и запуск серийного производства. В результате мощность предприятия превысит 350 тонн в год.

Молибден используют для увелечения прочности и твердости жаропрочных и коррозионностойких сплавов. При помощи рения создают покрытие, которое предохраняет металлы от действия кислот и щелочей. Его также применяют в производстве осветительных приборов и электровакуумной техники.

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