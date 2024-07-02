Металлообрабатывающий цех построят в Электрогорске до конца года

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Электрогорске продолжается строительство цеха металлообработки. Общая площадь одноэтажного производственного здания превышает пять тысяч квадратных метров, а строительная готовность объекта достигла 40%.

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области уточнили, что застройщиком выступает Электрогорский металлический завод. Предприятие специализируется на производстве, сервисном обслуживании и капитальном ремонте оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии.

Согласно проекту, в новом цехе будут делать комплектующие детали для сборочных производств. Ежегодно на предприятии смогут изготавливать до 50 тонн продукции. Ожидается, что цех достроят в четвертом квартале 2024 года.

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