Место в парке «Киово» под строительство часовни с купальней освятили в Лобне

У Спасского храма в парке «Киово» в Лобне появится новое место для крещенский купаний. Место под строительство купели освятили по всем канонам.

Она будет закрытой, чтобы сделать обряд крещения более комфортным и безопасным. Для удобства посетителей в парке уже есть теплые раздевалки. Корпус купели изготовят в Кировской области, купол с крестом — в Волгограде.

«Это будут великолепные условия, никуда не ездить, все сделать на месте, да еще в таком обновленном парке. В нашу молодость это место было заброшенным. Сейчас это просто великолепный парк. Да еще такой здесь будет объект», — поделилась жительница микрорайона Восточный Светлана Щербакова.

Рядом с часовней установлено одно из мозаичных полотен воспитанников руководителя лобненской школы мозаики Дмитрия Котова. Сейчас в учебном заведении идет ремонт. Скоро юные художники будут творить в более комфортных условиях. В церкви Спаса Нерукотворного Образа также в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

«Очень знаменательно то, что в этом году начинается реставрация и нашего древнего храма, который возвели в 1769 году. Все подготовительные мероприятия уже провели, проект согласовали, госэкспертизу прошли. И вот, буквально со дня на день, начинается работа по реставрации храма», — отметил благочинный Лобненского церковного округа Михаил Трутнев.