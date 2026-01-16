Место для крещенских купаний подготовят в Черноголовке

Администрация округа завершает подготовку к празднованию Крещения Господня. В этом году центральной площадкой для проведения традиционных обрядовых омовений станет река Пруженка в селе Ивановское.

Мероприятие пройдет 19 января с 11:00 до 16:00. Организаторы уделяют первостепенное внимание безопасности участников. На протяжении всего времени работы купели на берегу будут дежурить: МЧС, сотрудники полиции и волонтеры.

Чтобы минимизировать риски переохлаждения, на площадке развернут мобильный городок. Будет установлена большая палатка, оборудованная мощной тепловой пушкой. Здесь жители смогут переодеться и согреться после выхода из воды. Непосредственно у края иордани поставят вторую палатку, предназначенную для кратковременного ожидания очереди и защиты от ветра. Для всех участников и гостей праздника организуют раздачу горячего чая.

Для тех, кто планирует добираться к месту купаний общественным транспортом, предусмотрен удобный маршрут. От автостанции Черноголовки до села Ивановское курсирует автобус № 73. Выходить следует на остановке «Храм», которая находится в шаговой доступности от реки.