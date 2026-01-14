Место для крещенских купаний оборудуют в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе утвердили основную локацию для проведения традиционных купаний в честь праздника Крещения Господня. В этом году центральная купель будет организована на благоустроенной набережной в районе торгового центра «Воскресенский пассаж».

Выбор места продиктован требованиями безопасности и транспортной доступности. Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин подчеркнул, что администрация ставит в приоритет комфорт горожан.

«Подготовка площадки включает в себя не только обустройство проруби. Для посетителей оборудуют отапливаемые мужские и женские раздевалки, а также специальные зоны для обогрева. На протяжении всего мероприятия будет организована раздача горячего чая», — сообщили организаторы.

Также в месте купаний обеспечат дежурство бригад скорой помощи, спасателей МЧС и сотрудников полиции.

В этом сезоне площадка будет оформлена в соответствии с требованиями брендбука «Зима в Подмосковье».

Эстетическую составляющую дополнит специально созданная праздничная фотозона, где жители смогут сделать памятные снимки.