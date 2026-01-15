Места для купаний на Крещение утвердили в Орехово-Зуевском округе

Мероприятие пройдет в ночь с 18 на 19 января. В этом году будет восемь таких объектов.

Администрация округа обнародовала список официальных площадок. Среди них — Богородицерождественский собор (купель будет в самом храме), пруд на территории того же собора, карьер «Амазонка», пруд «Восьмерка» в деревне Малая Дубна, купель возле Покровского храма в деревне Старый Покров, Богородицерождественский храм в деревне Гора, озеро вблизи деревни Дуброво и родник в деревне Анциферово.

Для безопасности купание будет организовано строго с берега. На каждой площадке будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Глава округа Руслан Заголовацкий обратился к людям с просьбой соблюдать правила безопасности и не рисковать своим здоровьем.

Также для участников установят палатки для переодевания. После купания все желающие смогут согреться горячим чаем со сладостями.