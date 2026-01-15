Места для крещенских купаний подготовили в Можайском округе

Для обряда будут открыты пять специально оборудованных точек. Это три стационарные купели и две проруби на открытых водоемах.

Купель на территории Ново-Никольского собора в Можайске откроется в полночь 19 января. Территория и подсобные помещения уже приведены в порядок. Вода поступает сюда из глубокой 78-метровой скважины на территории Можайского Кремля и проходит многоуровневую фильтрацию. Для полного наполнения требуются сутки.

Остальные локации откроются раньше, 18 января в 22:00. Среди них — купель «Святой колодец Преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, купель Успенского Колоцкого женского монастыря в Колоцком и проруби на прудах в деревнях Сивково и Павлищево. Исповедь пройдет в 22:00 в Преображенском храме деревни Сивково, а Великое освящение воды и Божественная Литургия — в 23:50 у купели. Купания традиционно начнутся в полночь.

На всех объектах будет организовано круглосуточное дежурство для обеспечения безопасности. Работать будут сотрудники полиции, МЧС, народные дружинники, волонтеры и бригады скорой помощи.

Введут временные ограничения движения транспорта. Так, с 21:00 18 января до 03:00 19 января перекроют дорогу от Лужецкого Ферапонтова монастыря до деревни Исавицы, дом 1. Для удобства паломников на этом участке будет курсировать автобус. С 23:00 18 января до 03:00 19 января перекроют улицу Бородинскую для подъезда к Ново-Никольскому собору.

Администрация округа обращает внимание, что в случае резкого ухудшения погодных условий или по решению оперативных служб доступ к купелям и само купание могут быть временно приостановлены.