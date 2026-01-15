Места для крещенских купаний оборудуют в Зарайске

В ночь с 18 на 19 января округ отметит один из главных православных праздников — Крещение Господне. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная программа, включающая торжественные литургии и традиционные крещенские омовения в специально оборудованных местах.

Праздничные мероприятия начнутся в Крещенский сочельник, 18 января. Иоанно-Предтеченский собор: в 07:30 — Божественная литургия, в 17:00 — Всенощное бдение. Ильинский храм: в 09:00 — чин Великого освящения воды.

Полное расписание служб во всех приходах округа доступно на ресурсах Зарайского благочиния. Для проведения обряда омовения в округе подготовлено три локации, отвечающих всем требованиям безопасности: Святой источник «Белый колодец», Купель у храма святого Василия Рязанского, а также Купель рядом с Казанской часовней.

В Зарайске и Протекине Божественная литургия и освящение воды непосредственно у купелей начнутся в 23:30. Сразу после полуночи доступ к воде будет открыт для всех желающих. В деревне Кувшиново праздничная литургия запланирована на 09:30.

Администрация округа и экстренные службы переходят на усиленный режим работы. У каждой проруби будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели МЧС и бригады медиков. Для участников купаний развернут отапливаемые пункты обогрева, а после выхода из воды всех желающих угостят горячим чаем.