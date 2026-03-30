Месяц чистоты и порядка начался в Чехове
В Чехове стартовал комплекс мероприятий по благоустройству в рамках «Месяца чистоты и порядка». Работы продлятся с 23 марта по 30 апреля, сообщил заместитель главы муниципального округа Александр Тетерин на расширенном оперативном совещании 27 марта под руководством Михаила Собакина.
В рамках месячника началась генеральная уборка муниципальных дорог после зимы. Работы включают уборку смета с прибордюрной части, мойку ограждений, очистку тротуаров и уборку мусора с придорожной полосы. Параллельно сотрудники жилищно-коммунальной службы приводят в порядок автобусные остановки: на данный момент вымыто 12 объектов, остальные работы завершат до конца апреля. Мойка дорог пройдет в два этапа: первый цикл — до 12 апреля, второй — до 30 апреля.
«Сотрудники компании „Мосавтодор“ также приступили к работам по уборке улиц, мытью и покраске остановочных павильонов. Обратил внимание представителя компании на имеющиеся нарекания к состоянию прибордюрной территории, а также к состоянию центральных улиц: Чехова, Полиграфистов и Старосимферопольского шоссе», — подчеркнул Михаил Собакин.
Перед началом весенне-летнего сезона провели техническое обслуживание специализированной техники, инвентаризацию и подготовку навесного оборудования. Смотр готовности техники и навесных агрегатов предварительно назначен на 1 апреля.
В рамках месячника запланировано благоустройство 71 объекта, посвященного памяти Великой Отечественной войны, пяти парков, 42 общественных пространств, 192 дворов, а также улиц, дорог, объектов социальной инфраструктуры, торговли и услуг.
Для проведения субботников закупят брендированную экипировку и инвентарь. Первый субботник пройдет 4 апреля на нескольких территориях округа. Среди них: парк культуры и отдыха на улице Гагарина, прилегающие участки улицы Гагарина рядом со сквером за клубом «Энергомаш», зона от рынка до дома 43 по улице Гагарина, участок от Вишневого бульвара до улицы Товарная, пешеходная дорожка от дома 10 по улице Пионерской до улицы Мира, территория между улицей Центральная, домами 41 и 42, и железной дорогой до Старого Симферопольского шоссе, а также деревня Манушкино и парк Дубки в рабочем поселке Троицкое. Адреса субботников, которые запланированы на 11, 18 и 25 апреля, определят позже.
Контроль за исполнением и отчетность по мероприятиям месячника обеспечиваются через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также с помощью инспекторских обходов.