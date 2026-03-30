Месяц чистоты и порядка начался в Чехове

В Чехове стартовал комплекс мероприятий по благоустройству в рамках «Месяца чистоты и порядка». Работы продлятся с 23 марта по 30 апреля, сообщил заместитель главы муниципального округа Александр Тетерин на расширенном оперативном совещании 27 марта под руководством Михаила Собакина.

В рамках месячника началась генеральная уборка муниципальных дорог после зимы. Работы включают уборку смета с прибордюрной части, мойку ограждений, очистку тротуаров и уборку мусора с придорожной полосы. Параллельно сотрудники жилищно-коммунальной службы приводят в порядок автобусные остановки: на данный момент вымыто 12 объектов, остальные работы завершат до конца апреля. Мойка дорог пройдет в два этапа: первый цикл — до 12 апреля, второй — до 30 апреля.

«Сотрудники компании „Мосавтодор“ также приступили к работам по уборке улиц, мытью и покраске остановочных павильонов. Обратил внимание представителя компании на имеющиеся нарекания к состоянию прибордюрной территории, а также к состоянию центральных улиц: Чехова, Полиграфистов и Старосимферопольского шоссе», — подчеркнул Михаил Собакин.