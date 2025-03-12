Месячник весеннего благоустройства начнется в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова проверила, как проходят мероприятия в рамках подготовки к традиционной весенней уборке. Вместе с коллегами из администрации они прошли по нескольким улицам Лобни.

Руководитель муниципалитета проконтролировала работу ответственных служб во время обхода от улицы Маяковского через 40 лет Октября и Крупской до здания администрации. Специалисты с помощью мойки высокого давления очищают от грязи дорожные знаки и остановочные павильоны.

«Поручила ответственным лицам устранить недочеты, которые встретились нам по пути», — сообщила Анна Кротова. Глава Лобни обратила внимание на необходимость очистить опоры освещения и остановки от объявлений и удалить вандальные надписи.

Дорожные службы приступят к покраске металлических элементов остановок с наступлением устойчивых положительных температур, не менее 10 градусов тепла.

Следующим этапом благоустройства дорожной инфраструктуры станет нанесение свежей разметки на проезжую часть дорог.