Месячник по благоустройству начался в Мытищах

Программа по приведению всех городских территорий в нормативное состояние стартовала в Мытищах. Одновременно с этим ведется постоянный контроль за содержанием дворов и дорог.

Масштабная работа по благоустройству жилых дворов началась с 10 марта в округе. Заместитель главы Мытищ Иван Яськив лично проинспектировал центральную часть города, включая дворы на Новомытищинском проспекте и улицах Мира и Щербакова.

Ключевые задачи — это цикличная уборка, в первую очередь подметание и промывка. Управляющие компании, как муниципальные, так и коммерческие, обязаны в течение месяца выполнить работы по прогребанию газонов, уборке листвы и мусора. Важным этапом станут приведение в порядок и помывка контейнерных площадок.

Контроль за выполнением работ осуществляется как путем личных инспекций, так и удаленно, посредством анализа ежедневных отчетов. Благодаря благоприятным погодным условиям, есть уверенность в своевременном завершении всех запланированных работ.