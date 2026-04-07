Месячник чистоты и благоустройства начался в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ в рамках месячника чистоты и благоустройства проверили состояние общественных пространств в округе. Комиссия обошла благоустроенную Аллею ветеранов, Олимпийский проспект и въездную стелу Мытищ.

Благоустройство Аллеи ветеранов, расположенной в микрорайоне имени Г. Т. Шитикова, завершилось в прошлом году. Это позволило преобразить общественное пространство и сделать его привлекательным для всех поколений. Был выявлен ряд замечаний, касающихся содержания: на лавочках и урнах имеются граффити, присутствует мусор и сухие ветки, а также существует необходимость подсеять газоны, что будет выполнено с наступлением теплой погоды.

Еще одной точкой обхода стала дворовая территория на Олимпийском проспекте у дома номер 15, где требуется убрать мусор, завезти песок в песочницу и заполнить информационную доску.

Обратили внимание и на состояние въездной стелы, по результатам чего было дано поручение убрать мусор с прилегающей территории и промыть сам памятник.

Профильные службы уже приступили к устранению всех выявленных замечаний. Вся территория округа должна быть приведена в порядок до 25 апреля.