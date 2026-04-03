Месячник чистоты и благоустройства начался в Королеве

В наведении порядка участвуют все коммунальные службы, управляющие компании, предприятия и организации Королева. Работы проводят на территории объектов культуры, спорта, здравоохранения и торговли, дворов, парков и скверов.

В рамках месячника чистоты и благоустройства проведут генеральную уборку дворов и подъездов, дорог, тротуаров и обочин. Особое внимание будет уделено общественным пространствам, а также памятным местам города.

Контейнерные площадки приведут в порядок, отремонтируют и покрасят детское игровое оборудование, урны и скамейки. Также планируется ямочный ремонт асфальтового покрытия, мойка дорожных знаков, ограждений и остановочных павильонов, обрезка деревьев и кустарников, ликвидация стихийных свалок и многое другое.

В перечень локаций, где проведут работы, включены сквер за детским садом на улице Мичурина, зеленая зона 45-го квартала, Сосновый бор, берег реки Клязьма, территория Печеночного санатория в микрорайоне Первомайский, Нижний и Верхний Комитетский лес, Болшевское кладбище и другие участки.