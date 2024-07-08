Мешки для быстрой стирки белья для участников СВО разработали в Подмосковье

Подмосковная компания разработала новый продукт для участников СВО — герметичные мешки для быстрой стирки белья. Первую партию уже отправили для тестирования бойцам, о чем в интервью Ксении Присекиной рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

«Поступила задача: нужно было разработать изделие, которое продлит жизнь вещей ребят в зоне СВО. Это нижнее белье, носки, термобелье — все то, что в боевых условиях быстро приходит в негодность. В итоге создали гермомешок из водонепроницаемого материала, который вмещает от одного до двух комплектов белья, с клапаном. Внутрь заливаем еще один компонент нашего производства — стиральный гель, затем выпускаем воздух через клапан. Мешок оснащен ребристой жесткой поверхностью, боец может как на терке быстро простирнуть свое белье», — рассказал Кульков.

Далее технологи компании доработали изделие, чтобы оно стало многофункциональным. Сейчас в нем можно не только стирать, но и защищать вещи от влаги. Есть клапан поддува, поэтому можно использовать мешок как подушку, регулируя объем по своему желанию. Новинка пригодится как плавсредство, а в холодное время года может использоваться как грелка, потому что материал не боится высоких температур.

«Массовое производство уже началось. На данный момент наши мощности позволяют производить около 10 тысяч мешков в месяц, в планах увеличить мощность до 50-70 тысяч в месяц», — добавил гендиректор.

В зону СВО отправили около тысячи экземпляров изделий, сейчас разработчики получают обратную связь. Бойцы тестируют новинку, говорят, что нравится, а что нужно доработать. Иделие будут совершенствовать до идеала.

Компанию, которая работает в Пушкинском округе, поддержало правительство Подмосковья. В конце прошлого года по программе импортозамещения инвесторы получили участок за один рубль. Причем, площадка находится в непосредственной близости от действующего завода, что значительно облегчит все рабочие процессы. В следующем году планируется начать строительство.

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