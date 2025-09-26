Мешающие обзору деревья опилили на дорогах еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора опилили мешающие обзору деревья вдоль дорог еще в 12 округах Подмосковья. Работы провели в Ступине, Дубне, Лосино-Петрвоском, Королеве и других муниципалитетах.

Как сообщили в областном Минтрансе, деревья опилили на Ратехинском шоссе в Звенигороде, Староситненском шоссе в Ступине, Московском шоссе в Серпухове, улице Военных Строителей в Дубне, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на проспекте Космонавтов и Шоссейной улице в Королеве, Каширском проспекте в Кашире, а также у деревни Репниково, в поселке Монино и других местах.

Специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы выявить нарушения и быстро провести ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, знакам, тротуарам, автобусным остановкам и ограждениям.