Меры социальной поддержки семей с детьми обсудили в Мытищах

Женщины могут получить поддержку в виде ежемесячной выплаты на питание для беременных, также предусмотрена ежемесячная выплата при постановке на учет по беременности до 12 недель. Пособие по беременности и родам предоставляется официально работающим женщинам, студенткам очной формы обучения (в размере прожиточного минимума) и военнослужащим по контракту. Кроме того, семьи могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Сотрудники администрации Мытищ обсудили и федеральные меры поддержки многодетных семей: возможности получения материнского капитала, который составляет 690 266 рублей на первого ребенка и 211 895 рублей на второго, если ранее не получалась выплата на первого ребенка. Предусмотрено и ежемесячное пособие в размере до 18 723 рублей, выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, вычет по земельному налогу, досрочный выход на пенсию, возможность взять отпуск в удобное время и налоговый вычет.

В регионе можно получить социальную карту жителя Подмосковья, которая предоставляет право на бесплатный проезд в транспорте Москвы и Московской области. Также предусмотрено предоставление путевки в лагерь или санаторий с компенсацией ее стоимости (100%) на каждого ребенка от семи до 15 лет один раз в год. Выплата составляет 3 тысячи рублей раз в год на каждого ребенка из многодетной семьи, учащегося в школе Московской области. Ежегодная выплата в размере 7 тысяч рублей предоставляется на каждого школьника из многодетной семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) осуществляется ежемесячно, независимо от места проживания семьи. Также предусмотрено предоставление земельного участка или единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей. Бесплатные работы по газификации частных домов и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей также входят в региональные меры поддержки. Материнский капитал составляет 100 тысяч рублей.

Муниципальные меры поддержки многодетных семей обеспечивают ежегодную выплату в размере 100 тысяч рублей семьям с семью и более детьми, а также семьям, имеющим государственные награды.

Рассмотрели и нововведения с 2026 года: планируют ввести новые меры, согласно которым семьи с двумя и более детьми смогут получать возврат налога на доход физических лиц, если среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Корпоративные выплаты от работодателя не будут учитываться в доходе семьи. Размер алиментов будет рассчитываться пропорционально средней зарплате в регионе. Студенты средних профессиональных образовательных учреждений из многодетных семей (с четырьмя и более детьми), получающие профессиональное образование впервые, смогут рассчитывать на ежегодную компенсацию в размере 50% стоимости обучения по профессиям или специальностям, определенным Правительством Московской области.