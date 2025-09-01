Меры поддержки водителей автобусов обсудили в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков побывал на базе предприятия «Мострансавто». Там вместе с сотрудниками он рассмотрел ключевые вопросы, связанные с деятельностью диспетчерской службы и нехваткой водителей.

Особое внимание уделили работе диспетчеров, от которых зависит своевременный выход автобусов на маршруты и сокращение задержек. Работники службы рассказали о методах оптимизации движения и распределению сотрудников, что помогает пассажирам без опозданий добираться до места назначения.

Водители в ходе беседы рассказали о трудовых условиях и поделились своими предложениями. Несмотря на достойный уровень заработка, предприятие испытывает нехватку кадров: из 238 мест заняты только 188.

«Чтобы сокращать единицу дефицита, главный вопрос, который мы должны решить — что надо сделать, чтобы водителям было комфортно работать. К тому же сейчас во многих сферах большой спрос на людей с такой категорией вождения. Если нужно, готовы помочь с определением ребенка в детский сад или с предоставлением общежития — важно услышать индивидуальный запрос каждого и сформировать перечень мер поддержки чтобы сократить отток», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сегодня для новых сотрудников действует стимулирующая выплата в размере 50 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в компанию. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8-903-120-64-37.