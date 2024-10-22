Меры поддержки мастеров народных промыслов расширят в Подмосковье

Развитие народных художественных промыслов обсудили в Подмосковье. Во встрече приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутат Госдумы Роман Терюшков, представители «Союза гжельских мастеров» и потомственный художник жостовского промысла.

Участники встречи отметили, что народные художественные промыслы — это результат кропотливого ручного труда, который нужно поддерживать и популяризировать. Одним из важных шагов в этом направлении станут новые меры поддержки творческих специалистов.

«Одна из наших основных целей сейчас — сделать максимально удобным и комфортным процесс оформления заявок в Художественно-экспертный совет Московской области по народным художественным промыслам. Мастера должны больше времени тратить на творчество, а не на подачу документов», — сказал Василий Кузнецов.

Он же добавил, что нужно усиливать взаимодействие министерства с мастерами НХП.