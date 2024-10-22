Меры поддержки мастеров народных промыслов расширят в Подмосковье
Развитие народных художественных промыслов обсудили в Подмосковье. Во встрече приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутат Госдумы Роман Терюшков, представители «Союза гжельских мастеров» и потомственный художник жостовского промысла.
Участники встречи отметили, что народные художественные промыслы — это результат кропотливого ручного труда, который нужно поддерживать и популяризировать. Одним из важных шагов в этом направлении станут новые меры поддержки творческих специалистов.
«Одна из наших основных целей сейчас — сделать максимально удобным и комфортным процесс оформления заявок в Художественно-экспертный совет Московской области по народным художественным промыслам. Мастера должны больше времени тратить на творчество, а не на подачу документов», — сказал Василий Кузнецов.
Он же добавил, что нужно усиливать взаимодействие министерства с мастерами НХП.
«Подмосковье является лидером в сфере народных художественных промыслов. Одиннадцать подмосковных предприятий включены в федеральный перечень и получают поддержку из федерального бюджета. Гжельский фарфор, павловопосадские платки, жостовские подносы, федоскинские шкатулки, дулевский и вербилковский фарфор и другие изделия широко известны не только в России, но и по всему миру», — отметил Роман Терюшков.
В сфере НХП сейчас работают порядка 1,3 тысячи специалистов. Их готовят четыре высших учебных заведения Московской области.
Предприятия НХП стараются идти в ногу со временем и постоянно предлагают что-то новое. Например, к зиме на Дулевском фарфоровом заводе решили воплотить в виде сувениров русские символы Нового года. В коллекцию вошли фигурки снегирей и синиц.