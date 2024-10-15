Новогодние сувениры изготовили на фарфоровом заводе в Ликино-Дулеве

Русские символы Нового года решили воплотить в виде сувениров на Дулевском фарфоровом заводе. В коллекцию вошли снегири и синицы.

Продукцию изготовили скульптор и художник — супруги Иван и Ирина Бычковы, работающие почти 10 лет на Дулевском фарфоровом заводе. Сувенирами стали снегири и синицы.

«Снегирь — птица, которая ассоциируется с зимой. И даже из окна нашего кабинета мы часто наблюдаем за ними в это время года. Сейчас даже удивительно, почему мы раньше их не выпускали. Это яркое пятнышко среди снега. Птица вызывает улыбку даже у взрослых людей», — прокомментировала Ирина Бычкова.

Сувениры небольшие, они легко помещаются в руке. Первые экземпляры уже отправили на конкурс молодых дарований. Его каждый год проводит Ассоциация народных художественных промыслов России.

Отметим, что эти сувениры выпустят ограниченной серией. Если спрос будет значительным, производство сделают массовым.

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