Меры поддержки фермеров обсудили на встрече в округе Пушкинский
Фермерское хозяйство Сергея Ляшенко посетили исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и президент Торгово-промышленной палаты региона Денис Французов. Основной темой обсуждения стали меры поддержки агробизнеса.
Семейное фермерское хозяйство Сергея Ляшенко началось с одной козы. Сегодня поголовье фермы насчитывает почти тысячу коз, овец и коров. «С этой козочки все переросло уже в настоящий бизнес. Конечно, он не совсем еще отлажен до конца, но в любом случае мы уже видим те плоды и цели, к которым идем», — рассказал Сергей Ляшенко.
Хозяйство полностью себя обеспечивает. Корм для животных выращивают на своих же полях. Козы, овцы и коровы получают правильное питание, что дает свои результаты — качественное молоко, из которого производится натуральная продукция без каких-либо посторонних добавок. Производственные мощности позволяют выпускать более 40 видов продуктов — от йогуртов до авторских сыров.
«Это эталонное хозяйство с точки зрения подхода и отношения к своему делу. Вообще, производство еды — это надо любить, этим надо жить. И коллеги, которые нас сегодня гостеприимно принимают, как раз и живут этим делом», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.
В ходе встречи обсудили меры поддержки агробизнеса и кадровое обеспечение отрасли. По словам и. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья Натальи Чудаковой, поводом для системной работы над улучшением законодательства в этой сфере стал форум предпринимателей отдаленных территорий, проведенный в Лотошине в 2024 году. Именно тогда фермеры обратили внимание на ограниченный доступ к мерам поддержки и неучет особенностей фермерских хозяйств в нормативных актах. На данный момент по итогам целой серии обсуждений на экспертных площадках подготовлен проект закона, который позволит существенно повысить доступ фермеров и владельцев подсобных хозяйств к действующим мерам поддержки.
«Все эти меры, по сути дела, расширят круг получателей поддержки, и в дальнейшем мы надеемся, что все это ляжет в продовольственную доктрину, о которой сейчас так много говорится. Данное фермерское хозяйство, по сути дела, помогает нам восполнить все те ниши, то есть оно делает все продукты импортозамещения, которыми так или иначе мы с вами пользовались до определенных событий», — сказала Наталья Чудакова.
Сергей Ляшенко уже думает о том, чтобы организовать пасеку и заняться агротуризмом. Все это получается, говорит фермер, не потому, что были какие-то «наполеоновские» планы, а просто потому, что хочется работать, делать то, что по-настоящему важно и нужно. Это стимулирует, помогает расти и развиваться.