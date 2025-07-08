Меры поддержки фермеров обсудили на встрече в округе Пушкинский

Семейное фермерское хозяйство Сергея Ляшенко началось с одной козы. Сегодня поголовье фермы насчитывает почти тысячу коз, овец и коров. «С этой козочки все переросло уже в настоящий бизнес. Конечно, он не совсем еще отлажен до конца, но в любом случае мы уже видим те плоды и цели, к которым идем», — рассказал Сергей Ляшенко.

Хозяйство полностью себя обеспечивает. Корм для животных выращивают на своих же полях. Козы, овцы и коровы получают правильное питание, что дает свои результаты — качественное молоко, из которого производится натуральная продукция без каких-либо посторонних добавок. Производственные мощности позволяют выпускать более 40 видов продуктов — от йогуртов до авторских сыров.

«Это эталонное хозяйство с точки зрения подхода и отношения к своему делу. Вообще, производство еды — это надо любить, этим надо жить. И коллеги, которые нас сегодня гостеприимно принимают, как раз и живут этим делом», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.