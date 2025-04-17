Меры общественной безопасности усилят в Ленинском округе во время Пасхи

Оперативное совещание на тему подготовки к Пасхе прошло в администрации Ленинского округа. В нем приняли участие представители МВД, МЧС и других ответственных служб.

Правоохранители доложили о подготовке к государственным и религиозным праздникам на территории Ленинского округа. Патрулирование в преддверии Пасхи начнется в пятницу и продолжится до воскресенья.

«Специальная комиссия обследовала все наши объекты, после чего были актуализированы паспорта безопасности. Во всех приходах исправно работает освещение, установлена сигнализация, противопожарные системы и кнопка вызова Росгвардии. В ряде храмов установлено видеонаблюдение. Требования к мерам безопасности зависят от площади и вместимости храма», — рассказала референт благочинного церквей Видновского округа Мария Скорик.

Охранять порядок будут сотрудники полиции и национальной гвардии России совместно с дружинниками и казаками.

«Все церковные помещения проверены кинологической службой. С 18 апреля берем все объекты под физическую круглосуточную охрану. 19 и 20 апреля сотрудники несут службу в усиленном режиме: по четыре человека на объекте», — доложили представители УМВД России по Ленинскому округу.

Меры безопасности усилят на территории кладбищ Ленинского округа. Во время совещания также обсудили подготовку к 1 Мая и Дню Победы и патрулирование на спортивных объектах.