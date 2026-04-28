Меры безопасности во время празднования Дня Победы обсудили в Дмитрове

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Очередное заседание антитеррористической комиссии Дмитровского округа под руководством первого заместителя главы муниципалитета Евгения Тертышникова состоялось 24 апреля. Главной темой обсуждения стало обеспечение безопасности во время празднования Дня Победы 9 мая.

Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов рассказал, что все мероприятия праздничной программы будут организованы в строгом соответствии с рекомендациями Федеральной службы безопасности и органов военного управления. Представитель Управления МВД «Дмитровское» доложил о мерах по охране общественного порядка в местах проведения праздника.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что все службы получили четкие задачи, чтобы обеспечить безопасность людей.

«День Победы — главный праздник для нашей страны. Мы обязаны сделать все, чтобы он прошел спокойно, торжественно и безопасно для каждого участника», — сказал руководитель муниципалитета.

