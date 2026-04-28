Меры безопасности во время празднования Дня Победы обсудили в Дмитрове

Очередное заседание антитеррористической комиссии Дмитровского округа под руководством первого заместителя главы муниципалитета Евгения Тертышникова состоялось 24 апреля. Главной темой обсуждения стало обеспечение безопасности во время празднования Дня Победы 9 мая.

Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов рассказал, что все мероприятия праздничной программы будут организованы в строгом соответствии с рекомендациями Федеральной службы безопасности и органов военного управления. Представитель Управления МВД «Дмитровское» доложил о мерах по охране общественного порядка в местах проведения праздника.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что все службы получили четкие задачи, чтобы обеспечить безопасность людей.

«День Победы — главный праздник для нашей страны. Мы обязаны сделать все, чтобы он прошел спокойно, торжественно и безопасно для каждого участника», — сказал руководитель муниципалитета.