Меры безопасности усилят в Подмосковье в майские праздники | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 22:47 Меры безопасности усилят в Подмосковье в майские праздники Главное управление региональной безопасности Московской области

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Меры безопасности усилят в Московской области на время майских праздников. Для обеспечения безопасности на улицах задействуют сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружины.

Система «Безопасный регион» также будет функционировать и регистрировать все нарушения с помощью камер. Особое внимание уделят антитеррористической безопасности в местах массового пребывания граждан.

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С целью обеспечения безопасности определены следующие меры: изменены маршруты патрулирования и размещение постов полиции для лучшего контроля в местах массовых мероприятий, проводится проверка мест проведения мероприятий и окружающей территории с привлечением кинологов и служебных собак, ограничены полеты БПЛА над зонами проведения мероприятий.

Кроме того, будет осуществляться проверка посетителей на предмет наличия запрещенных вещей с использованием технических средств. Сейчас активно проводится профилактическая работа с населением по вопросам предотвращения участия в нелегальных мероприятиях и нарушениях общественной безопасности.

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