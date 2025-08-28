Меры безопасности усилят на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

30 августа в Дубровицах состоится масштабный фестиваль «Славянское подворье». На нем будут дежурить порядка 100 представителей органов внутренних дел, а также 25 волонтеров из молодежных организаций.

Недавно на поле в Дубровицах обсудили вопросы безопасности в рамках подготовки к мероприятию. Будут работать сотрудники Росгвардии, МЧС и скорой помощи и народные дружинники.

За порядком на дорогах проследят инспекторы ГАИ, безопасность мероприятия будут обеспечивать представители правоохранительных структур округа, народных дружин Подольска, а также волонтеры.

На главный фестиваль этого лета приедут около 40 творческих коллективов из 25 округов Подмосковья и городов России, а также выступят 15 коллективов городского округа.

В завершении вечера Татьяна Куртукова споет свой хит «Матушка Земля». После ее выступления гостей фестиваля ждет музыкальная программа от кавер-группы «Заряд».