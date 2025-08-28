Меры безопасности усилят ко Дню знаний в Мытищах

Дополнительные меры по защите школ и детских садов утвердили на профильном заседании. Профилактические мероприятия проведут в рамках подготовки к учебному году.

Заместитель главы округа Светлана Фильченкова провела заседание антитеррористической комиссии в администрации городского округа Мытищи. Представители местных профильных управлений, правоохранительных органов и экстренных служб обсудили меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений в преддверии Дня знаний.

Сотрудников обучили действиям в чрезвычайных ситуациях, а здания перед первым сентября проверят с привлечением кинологов для выявления подозрительных предметов. Усилено дежурство правоохранительных органов.

Проведена также проверка всех систем видеонаблюдения. Особое внимание уделено контролю за «бесхозным» или «забытым» транспортом вдоль дорог. Экстренные службы отработали взаимодействие на случай внештатных ситуаций.

Меры направлены на создание безопасной и комфортной среды для учащихся и сотрудников образовательных учреждений в период начала учебного года.