Меры безопасности на дорогах усилили в Серпухове к 1 сентября

В преддверии нового учебного года в Серпухове принимают дополнительные меры для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. На пешеходных переходах установили макеты детей вблизи школ.

Рабочие также обновили разметку, установили новые дорожные знаки вблизи учебных заведений. В школах оснастили кабинеты для профилактических мероприятий с учащимися.

Специалисты провели мониторинг переходов: 56 «зебр» находятся непосредственно у входов, еще 43 — в радиусе 200 метров. Для привлечения внимания водителей установили 30 макетов детей и 12 проекционных светофоров. Три таких объекта уже работают у школ № 3 и № 13, а также у корпуса Губернского колледжа на улице Фирсова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.