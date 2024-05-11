Мероприятия в честь 9 Мая прошли в парке Кривякино в Воскресенске | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 22:09 Мероприятия в честь 9 Мая прошли в парке Кривякино в Воскресенске Телеканал «360»

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В парке Кривякино в Воскресенске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Так, акция «Стена памяти» стала своеобразным продолжением акции «Бессмертный полк».

Артисты дворца культуры «Химик» воссоздали самые яркие моменты Великой Отечественной войны, напомнив о героизме русского народа в борьбе за свободу своей страны. Со сцены прозвучали военные песни.

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Поисковый отряд «Родина» из Воскресенска показал свои находки с полей сражений. Самой главной их задачей является поиск останков погибших защитников Отечества и установка их личностей.

Также, Московский оркестр «Сириус» впервые приехал в Воскресенск с репертуаром военных лет, который по достоинству оценили благодарные слушатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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