Мероприятия в честь 9 Мая прошли в парке Кривякино в Воскресенске | 360°

11 мая 2024, 22:09
Мероприятия в честь 9 Мая прошли в парке Кривякино в Воскресенске
В парке Кривякино в Воскресенске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Так, акция «Стена памяти» стала своеобразным продолжением акции «Бессмертный полк».
Артисты дворца культуры «Химик» воссоздали самые яркие моменты Великой Отечественной войны, напомнив о героизме русского народа в борьбе за свободу своей страны. Со сцены прозвучали военные песни.
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Поисковый отряд «Родина» из Воскресенска показал свои находки с полей сражений. Самой главной их задачей является поиск останков погибших защитников Отечества и установка их личностей.
Также, Московский оркестр «Сириус» впервые приехал в Воскресенск с репертуаром военных лет, который по достоинству оценили благодарные слушатели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
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Воскресенск
Великая Отечественная война
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